Waregem

Ver­keer regio Ware­gem muur­vast door onge­val op E17: weg­ge­brui­kers zoe­ken alter­na­tie­ve weg

File waregem 1

In Waregem verloopt de ochtendspits bijzonder moeizaam. Het verkeer op de lokale wegen zit muurvast. Reden: een zwaar ongeval op de E17 in Kruisem en daarvoor is er heel wat sluipverkeer van weggebruikers die een alternatieve weg zoeken.

Op de E17 in Kruisem is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd in de richting van Frankrijk. Twee rijstroken waren versperd en dat zorgde voor een kilometerslange file. Ook in de ander richting stond al snel een kijkfile.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om van Gent via de E40 naar Brugge te rijden en zo dan via de E403 naar Kortrijk, richting Franse grens.

KIJK: Dit is de file om de E17 rond 8u30:

Sluipverkeer

Niet alleen op de snelweg zijn er problemen. Door het sluipverkeer is het bijzonder druk in de regio Waregem. Heel wat automobilisten zoeken alternatieve wegen en dat maakt dat ook daar de ochtendspits bijzonder moeizaam verloopt.

File waregem 2

(c) Wazemap

Redactie
Ongeval

