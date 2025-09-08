Op de E17 in Kruisem is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd in de richting van Frankrijk. Twee rijstroken waren versperd en dat zorgde voor een kilometerslange file. Ook in de ander richting stond al snel een kijkfile.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept op om van Gent via de E40 naar Brugge te rijden en zo dan via de E403 naar Kortrijk, richting Franse grens.