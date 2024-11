De huidige Kuurnebrug is een halve meter te laag voor schepen die willen passeren met containers tot drie lagen hoog gestapeld. Omdat de brug nog in goede staat is, kan ze nog heel wat jaren mee.

De Vlaamse Waterweg gaat de brug daarom bewaren, maar lichtjes verhogen, zodat schepen met een doorvaarhoogte van zeven meter vlot door kunnen.