Vergunningen niet in orde? Oostende pakt handelszaken strenger aan, al één verplicht gesloten
Oostende gaat strenger optreden tegen bepaalde handelszaken die het niet nauw nemen met de nodige vergunningen. Het gaat vooral om mini-markets, kapperszaken en dagbladhandelaars. Eén zaak is al effectief gesloten.
Ook 12 andere zaken die niet de nodige uitbatingsvergunning hebben of niet correct zijn aangemeld, lopen het risico dat ze gesloten zullen en worden. Bevoegd schepen Charlotte Verkeyn wil zo duidelijk maken dat het de stad menens is, en dat niet kwaliteitsvolle handelszaken in Oostende niet thuishoren.
Ook in Ieper is er sinds kort zo'n beleid vastgelegd.
