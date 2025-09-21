"Het is al geruime tijd dat zowel ICO als Wallenius bijkomende terreinen vragen om nieuwe wagens te stallen", zegt burgemeester Dirk De fauw van Brugge.

"De gronden in de achterhaven zijn ook niet onuitputtelijk. Daar moest een einde aan komen. ICO is nu de eerste die een vergunning bekomt om een volautomatisch automagazijn te bouwen. Een gebouw van 25.000 vierkante meter, 2.5 hectare, 14 verdiepingen hoog. 44 meter hoog."

De omgevingsvergunning effent het pad voor de hypermoderne parkeertoren voor meer dan 10.000 wagens. Bovendien zijn de auto's beter beschermd tegen de weersomstandigheden en worden ze onbemand met robots uitgehaald zonder dat de deuren nog open moeten. Dat zorgt ervoor dat de wagens ook veel dichter op elkaar kunnen parkeren. Over twee jaar zou de toren er kunnen staan.