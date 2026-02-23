West-Vlaanderen telt nog zes modelspoorbouwclubs. ModelSpoor Atelier Oostkamp is daar een van. Een modelspoorbouwer maakt gedetailleerde miniatuurwerelden. Niet enkel de spoorweg, maar ook het landschap errond wordt vormgegeven, vaak op schaal. Rian De Rous is zo’n modelspoorbouwer: “Als je op vakantie gaat en je kijkt rond, dan probeer je dat thuis na te bouwen. Er komt heel wat bij kijken: houtbewerking, elektronica en creativiteit voor het decor. Het is een veelzijdige hobby waarmee je onder de mensen komt.”

De hobby begint ietwat onder druk te staan. De gemiddelde leeftijd van de leden van zulke clubs is ruim boven de zestig. Daarom zet de club al enkele jaren in op de jeugd. “Men denkt dat het alleen maar voor oudere mannen is. Wij proberen dus ook de jeugd interesse te laten krijgen, want het is een heel technische hobby. Je kan veel leren dat je later kan gebruiken bij een STEM-opleiding bijvoorbeeld”, vertelt Eddy Derenette van ModelSpoor Atelier Oostkamp.