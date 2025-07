Deerlijk nodigt de buurtbewoners uit om te klinken op het einde van de wegwerkzaamheden, die nogal wat vertraging opgelopen hebben. De reacties zijn veelal positief, al is er ook wel wat kritiek te horen, bijvoorbeeld over de Wafelstraat die aansluit op het kruispunt.

"Daar is de fietser nog altijd de zwakste weggebruiker. Die moet op eigen risico tussen de vrachtwagens rijden om vooraan aan de lichten te geraken. Daar zijn geen fiets- of voetpad. Het is er precies het wilde Westen", zegt buurtbewoner Jan Vanoverberghe.

Voor bepaalde bewoners is de afgesloten Oude Vichtestraat een puntje van kritiek. "Ze moeten een omweg doen als ze naar het centrum van Deerlijk willen. Al denk ik wel dat we over het algemeen tevreden mogen zijn met de herinrichting van het kruispunt", vertelt Filip Terryn die ook in de buurt woont.