Dankzij een tip van de Federale Wegpolitie in Oostende kon één van de betrokken voertuigen onderschept worden, waarna de drie verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar de politiezone Westkust.

Ze werden op 11 december voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Veurne, die hen aanhield; dinsdag 16 december verschijnen ze voor de raadkamer.