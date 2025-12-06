10°C
Ver­dach­ten van inbra­ken in hele pro­vin­cie opgepakt

In De Panne heeft de politiezone Westkust drie Franse vrouwen opgepakt na een reeks inbraken in West-Vlaanderen. Het onderzoek begon na een poging tot inbraak op 10 oktober, waarbij camerabeelden het trio duidelijk in beeld brachten.

Onderzoek wees uit dat de vrouwen ook betrokken waren bij inbraken in Knokke-Heist, Kortrijk en Bredene, waarbij onder meer dure handtassen, juwelen en aanzienlijke geldbedragen werden gestolen. 

Verdachten onderschept

Dankzij een tip van de Federale Wegpolitie in Oostende kon één van de betrokken voertuigen onderschept worden, waarna de drie verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar de politiezone Westkust.

Ze werden op 11 december voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Veurne, die hen aanhield; dinsdag 16 december verschijnen ze voor de raadkamer.

