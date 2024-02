De feiten speelden zich af op vrijdagavond 24 september 2021 in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg Jordy D. (21) het in zijn eigen woning aan de stok met het slachtoffer. Milan (15) bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij.

In de loop van de nacht konden de speurders elf aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van moord.