De overvaller wist in eerste instantie de benen te nemen, maar kon zaterdagavond al gearresteerd worden in Brugge. De 41-jarige man uit Kortemark werd vervolgens door de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste zondag om hem aan te houden op verdenking van gewapende poging tot afpersing en van inbreuken op de wapenwet. De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of de veertiger al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.