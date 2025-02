Veel zwaailichten en politie vanaf iets na 17 uur 's avonds in de buurt van de 'Poco-loco-rotonde' aan het kanaal Roeselare-Leie. Met een reden want op de carpoolparking vlak naast het kanaal was het lichaam van een man gevonden bij z'n wagen.

Om die reden werd de Graankaai tussen de afrit van de E403 en de rotonde afgesloten. Het parket kwam ter plaatse net als de federale gerechtelijke politie om een sporenonderzoek uit te voeren. Ook een wetsdokter kwam na 19 uur ter plaatse.

Iets na 21u30 is de plaats terug vrijgegeven. Of het om een crimineel feit gaat, is niet zeker.