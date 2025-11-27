Vanaf 2027 is het verboden om vloeibaar gas uit Rusland in te voeren per schip. Eind 2027 is ook de import van Russisch gas via pijpleidingen verboden. Dat heeft Europa beslist. Zo worden we minder afhankelijk van Rusland en kan Rusland het geld ook niet inzetten om de oorlog in Oekraïne te financieren. Dirk De fauw, ondervoorzitter Haven Antwerpen-Brugge: “Er is een alternatief voor het Russisch gas. Normaal gezien zal dat weinig impact hebben op de haven van Zeebrugge. Komt het gas niet van Rusland dan moet het uit Amerika, Quatar of andere landen komen. De schepen zullen naar Zeebrugge blijven komen, naar die LNG terminal.”

Doorvoerhaven

Zeebrugge is een belangrijke doorvoerhaven voor gas. Sinds eind maart al, is de overslag van LNG van Russische oorsprong of uitgevoerd uit Rusland verboden in de Europese Unie. “Heel wat gas kwam toe in Zeebrugge. Het werd daar tijdelijk opgeslagen in tanks. Dan ging het in een ander schip en werd het over de hele wereld verspreid. Maar dat is al sinds maart 25 verboden.”

Nu al daling Russisch gas

Dat zorgde voor een verschuiving. De aanvoer van Russisch gas per schip is de afgelopen zes maanden fors gedaald naar 40 %. Er komt nu meer gas uit de Verenigde Staten: 38 % en uit Quatar: 16 %.

Fluxys, dat de gasterminal in Zeebrugge en ook de gasleidingen in België beheert, wil niet reageren voor ze de teksten van Europa geanalyseerd hebben.