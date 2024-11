De Britten zijn met 25% nog altijd een belangrijke groep binnen het toerisme in de Westhoek. Vooral dan in het kader van het herdenkingstoerisme. “De Britten zijn naar aanleiding van corona en Brexit nog altijd niet op hetzelfde niveau als voordien. Nu verwelkomen we een 60.000 Britten op jaarbasis, vroeger was dat 100.000. We zien wel dat het aantal Britten elk jaar weer lichtjes stijgt, zoals dit jaar met 4%”, vult Lahaye-Battheu aan. Tyne Cot in Zonnebeke, In Flanders Fields Museum in Ieper en de Duitse begraafplaats Langemark trekken de meeste herdenkingstoeristen.