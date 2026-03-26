11°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Moni­to­rings­sys­teem dat impact van stra­ling voor Ven­ti­lus moet meten, werkt nog altijd niet: Ondanks belof­te van Vlaam­se Rege­ring aan burgemeesters”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het systeem dat de impact van de straling moet meten voor het Ventilusproject werkt nog niet. De Vlaamse Regering had dat nochtans al jaren geleden aan de betrokken burgemeesters beloofd. Dat blijkt uit een antwoord van minister Brouns op een vraag van Vlaams parlementslid Bart Dochy uit Ledegem.

Er zijn voorlopig dus geen meetresultaten over de mogelijke impact van de straling van het Ventilusproject op de gezondheid. Ten laatste eind april moest minister Brouns beslissen over de omgevingsvergunning voor het Ventilustraject, de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil bouwen om elektriciteit van windmolens op zee aan land te brengen. Ook over de compensatieregeling zijn er nog veel vragen. 

"Er zijn een aantal heel grote bedrijven, al dan niet kantoorgebouwen die geconfronteerd worden met een bijzonder dichte aanwezigheid van kabels als Ventilus zou gerealiseerd worden. Stroomkabels tot bijna voor de ramen. Die mensen horen vandaag dat er voor hen niets voorzien is van compensatie", zegt Vlaams Parlementslid Bart Dochy (CD&V). En hij gaat verder:

"Mijn vraag is dan ook: hoe kan de Vlaamse regering dit verantwoorden tegenover de betrokken ondernemers en bezorgde burgers, aan wie expliciet werd beloofd dat zij via het monitoringsnetwerk zicht zouden krijgen op de reële stralingseffecten in hun omgeving? En op welke manier kunnen de burgemeesters van de betrokken gemeenten nog geloofwaardig optreden, indien deze belofte niet wordt nagekomen vóór een beslissing over het Ventilustracé wordt genomen?"

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Ventilus

Meest gelezen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden