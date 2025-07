Dit is het begin van het korte ketenverhaal van teler tot bakker, een duurzaam traject vooral gericht op de voedingswaarde van het eindproduct, het brood. Met de stikstofcrisis en bodemuitputting in het achterhoofd gaan een teler, een molenaar en een meesterbakker uit Oostende samen op zoek naar een toekomstgerichte biologische landbouw. Emmanuel Meersschaut, IJzerkotmolen: “Dan gaat het over een levende bodem, een belangrijk gegeven. Ook opslaan van meer humus, daardoor is er ook meer koolstof in de bodem. Dat zijn allemaal aspecten die misschien randverschijnselen zijn, maar positieve randverschijnselen, in de huidige tijden met te veel koolstof in de lucht en te weinig leven in de bodem.”