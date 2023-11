De Vlaamse regering maakt negen miljoen extra per jaar vrij en zet 95 extra personeelsleden in om intrafamiliaal geweld te bestrijden. Naast de nieuwe vestiging in Oostende, openen er dit weekend ook in Kortrijk, Leuven, Gent en Halle 'Veilige Huizen'. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir huldigde het gebouw in Oostende mee in. "Via een gezamenlijke aanpak lukt het steeds beter om de vaak vicieuze cirkel van geweld binnen gezinnen te doorbreken", vertelt Demir aan Belga.