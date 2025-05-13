De lokale politie van de zone Regio Tielt werd op dinsdag 13 mei 2025 rond 4.45 uur opgeroepen voor een onduidelijk overlijden van een 39-jarige vrouw. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in haar woning in de Biermanstraat in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Bij aankomst van de politie waren de hulpdiensten nog ter plaatse, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat.

De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Daarnaast werd een wetsdokter aangesteld om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken. Ook het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn echter nog steeds onduidelijk.