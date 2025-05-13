In het onderzoek naar de moord op zijn partner heeft een 41-jarige Roemeen uit Tielt de gevangenis met een enkelband verlaten. Dat bevestigt zijn advocaat Kris Vincke. L.M. gaf toe dat hij enkele klappen uitdeelde, maar ontkent verantwoordelijk te zijn voor de fatale afloop.
De lokale politie van de zone Regio Tielt werd op dinsdag 13 mei 2025 rond 4.45 uur opgeroepen voor een onduidelijk overlijden van een 39-jarige vrouw. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in haar woning in de Biermanstraat in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Bij aankomst van de politie waren de hulpdiensten nog ter plaatse, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat.
De Brugse afdeling van het parket van West-Vlaanderen vorderde een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. Daarnaast werd een wetsdokter aangesteld om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken. Ook het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn echter nog steeds onduidelijk.
Enkele klappen uitgedeeld
De 41-jarige partner van het slachtoffer werd opgepakt. Na verhoor werd L.M. de volgende avond voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om de Roemeen aan te houden op verdenking van moord. Volgens zijn advocaat Kris Vincke erkende de verdachte dat hij op maandagavond enkele klappen uitdeelde aan zijn vriendin. Met haar dood heeft M. naar eigen zeggen echter niets te maken. In dat kader merkt de verdediging op dat het alcoholprobleem van het slachtoffer mogelijk een rol speelde in haar overlijden.
Enkelband
De Brugse raadkamer oordeelde op 13 januari dat L.M. de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. Door het beroep van het parket moest de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich over de kwestie buigen. De KI besliste op 27 januari uiteindelijk dat de Roemeen toch aangehouden blijft, maar onder elektronisch toezicht. M. mag zijn voorhechtenis dus thuis met een enkelband uitzitten.