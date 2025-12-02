11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Veer­ti­ger aan­ge­hou­den na steek­par­tij in Oostende

Steekpartij oostende

De steekpartij vond plaats op de hoek van de Wellingtonstraat en de Frans Musinstraat ©Google Street View

In het onderzoek naar en steekpartij van afgelopen donderdag heeft de Brugse onderzoeksrechter een 44-jarige verdachte aangehouden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 

Het incident gebeurde donderdagavond in de buurt van de bibliotheek in Oostende. Het slachtoffer, een 34-jarige man, liep lichte verwondingen op. Dezelfde avond kon de politie al een verdachte oppakken, een 44-jarige man. 

Het parket vorderde een onderzoek voor poging tot doodslag en na verhoor werd de man vrijdag aangehouden. 

Politie oostende
Nieuws

Man van 34 neergestoken in Oostende
De redactie

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden