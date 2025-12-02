De steekpartij vond plaats op de hoek van de Wellingtonstraat en de Frans Musinstraat ©Google Street View
In het onderzoek naar en steekpartij van afgelopen donderdag heeft de Brugse onderzoeksrechter een 44-jarige verdachte aangehouden. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.
Het incident gebeurde donderdagavond in de buurt van de bibliotheek in Oostende. Het slachtoffer, een 34-jarige man, liep lichte verwondingen op. Dezelfde avond kon de politie al een verdachte oppakken, een 44-jarige man.
Het parket vorderde een onderzoek voor poging tot doodslag en na verhoor werd de man vrijdag aangehouden.
