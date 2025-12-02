Het incident gebeurde donderdagavond in de buurt van de bibliotheek in Oostende. Het slachtoffer, een 34-jarige man, liep lichte verwondingen op. Dezelfde avond kon de politie al een verdachte oppakken, een 44-jarige man.

Het parket vorderde een onderzoek voor poging tot doodslag en na verhoor werd de man vrijdag aangehouden.