De pomp die de halfpipe van de attractie moet aansturen, liet het zondag afweten. Daarop vielen de bootjes stil. "De bezoekers konden met behulp van medewerkers van het park uit de bootjes stappen aan de daarvoor voorziene platformen. De brandweer moest daarvoor niet ter plaatse komen", zegt woordvoerder Filip Van Dorpe.

Na een half uur waren alle bezoekers van de attractie gehaald en kon de Amazonia weer opstarten. "Het is normaal dat een nieuwe attractie enkele kinderziektes heeft. We zullen de attractie verder testen in de komende weken."