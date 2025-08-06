De Vlaamse Waterweg nv
De tijdelijke veerdienst over het kanaal Gent-Oostende in Stalhille zal varen tot en met 14 september 2025. Dat heeft De Vlaamse Waterweg nv beslist. Daarmee komt de waterwegbeheerder tegemoet aan de vraag voor een vlotte verbinding tijdens het toeristische seizoen. De tijdelijke veerdienst is een alternatief voor de beschadigde Stalhillebrug. Die voetgangers- en fietsersbrug is sinds 14 mei 2025 niet beschikbaar. De herstelling wordt voorbereid.
Krista Maes, waarnemend gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg: “Het toeristisch seizoen deint uit in september en daarom beslisten we om het veerpont tot en met 14 september te laten varen in plaats van eind augustus. De voorbereidingen voor het herstellen van de beschadigde brug zijn intussen bezig. We streven ernaar om dit jaar al een aannemer te kunnen aanstellen.”
Defecte Stalhillebrug
Het is de doelstelling van De Vlaamse Waterweg nv om zo snel als mogelijk opnieuw over een operationele brug te kunnen beschikken. Hiervoor zullen de beschadigde onderdelen worden vervangen. Het gaat om het volledige brugdek, de vier ballastarmen en de tussenliggende torsiebuizen. De vier ballastgewichten zullen worden hergebruikt.
“Het stemt ons positief dat niet getalmd wordt met het definitief herstel van de brug.”
Philippe Vandaele, Jabbeeks schepen voor Publieke Ruimte: “De brug is een belangrijke en veilige oversteekplaats voor de fietsers en voetgangers in Jabbeke maar ook in de ruimere regio. We zijn De Vlaamse Waterweg ook dankbaar dat ze nog een extra inspanning doet om het veerpont nog enkele weken langer te laten varen. Het vermijdt niet alleen een omweg maar het is ook een bijkomende attractie.”