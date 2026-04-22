In 2025 openden onder meer Atelier Brutus, Pure Interior, Sales Up en the Ostendian, De stad registreerde 80 starters, 42 overnames, 11 verhuizingen en 2 uitbreidingen. Ook in 2026 zet deze positieve trend zich verder, met in het eerste kwartaal al 60 starters. In 2026 openden Café Mosselhuis, CKS, Loma, Carte Blanche en Studio Lou Lou. Dit jaar nog komt er een nieuwe Zara-megastore op het Wapenplein.

Nog meer gepande nieuwkomers

Onder meer YAYA, Maison Miglot, Vero Moda, Jack & Jones, Douglas, Mango, La Patate en O’Taco’s plannen om naar Oostende te komen. Charlotte Verkeyn, schepen van Ondernemen: “De komst van deze sterke merken toont aan dat Oostende opnieuw op de radar staat van grote retailers. We bouwen hier doelgericht aan een kern waar beleving, kwaliteit en ondernemerschap centraal staan.”