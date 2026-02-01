11°C
Aanmelden
Nieuws

Vee­hou­ders onge­rust over daling melkprijs

koeien melk

De veehouders zijn ongerust over een stevige daling van de melkprijs. Terwijl die een jaar geleden nog boven de 50 cent per liter lag, is die de voorbije maanden fors gedaald, waardoor gevreesd wordt voor een nieuwe crisis in de sector.

"Begin 2025 bedroeg de melkprijs in België 53 cent per liter. Maar de afgelopen maanden is deze met bijna 40 procent gedaald tot 35 cent per liter in januari. De situatie zou nog verder kunnen verslechteren en bij sommige zuivelfabrieken zelfs 30 cent per liter kunnen bereiken. Dit is een ramp", aldus landbouwvakbond Fugea vrijdag.

De productiekosten variëren van bedrijf tot bedrijf, maar met de huidige prijzen zullen veel veehouders waarschijnlijk niet eens hun kosten kunnen dekken, die, exclusief arbeidskosten, gemiddeld meer dan 40 cent per liter bedragen.

Verwoestende crisis

In december had de European Milk Board (EMB), die duizenden melkveehouders uit 16 Europese landen vertegenwoordigt, al aangegeven dat Europa "aan de vooravond staat van een nieuwe, potentieel verwoestende crisis in de zuivelsector als gevolg van een snelle en versnelde prijsdaling".

De EMB herhaalde haar eis om het vrijwillige programma voor de vermindering van de melkproductie in de Europese Unie te activeren. Ook Fugea roept op om de melkproductie dringend te verminderen.

De redactie
Land- en tuinbouw

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Unilin

Verrassend: CEO Wim Messiaen stapt op bij Unilin (Quick.Step)
2023-04-06 00:00:00 - Picanol kiest voor binnenvaart voor traject Ieper-Antwerpen

Transport van goederen via binnenvaart blijft stabiel
Melexis

Melexis blijft onder de verwachtingen
Paul Gheysens

Ghelamco meldt "stipte terugbetaling" van Poolse obligatie
Havenbus zeebrugge 2 1

Havenbus stopt ermee na bijna twintig jaar
Greenyard 1

Greenyard en landbouwers bereiken akkoord over contractprijzen
Aanmelden