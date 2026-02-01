"Begin 2025 bedroeg de melkprijs in België 53 cent per liter. Maar de afgelopen maanden is deze met bijna 40 procent gedaald tot 35 cent per liter in januari. De situatie zou nog verder kunnen verslechteren en bij sommige zuivelfabrieken zelfs 30 cent per liter kunnen bereiken. Dit is een ramp", aldus landbouwvakbond Fugea vrijdag.

De productiekosten variëren van bedrijf tot bedrijf, maar met de huidige prijzen zullen veel veehouders waarschijnlijk niet eens hun kosten kunnen dekken, die, exclusief arbeidskosten, gemiddeld meer dan 40 cent per liter bedragen.

Verwoestende crisis

In december had de European Milk Board (EMB), die duizenden melkveehouders uit 16 Europese landen vertegenwoordigt, al aangegeven dat Europa "aan de vooravond staat van een nieuwe, potentieel verwoestende crisis in de zuivelsector als gevolg van een snelle en versnelde prijsdaling".

De EMB herhaalde haar eis om het vrijwillige programma voor de vermindering van de melkproductie in de Europese Unie te activeren. Ook Fugea roept op om de melkproductie dringend te verminderen.