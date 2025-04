De vechtpartij vond plaats aan het Stedelijk Sportstadion in de Spanjestraat, in de wijk Krottegem. Zo'n 20 Tsjetsjenen gingen er op de vuist met 20 Afghanen. Er werden ook messen getrokken. Twee Tsjetsjenen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Anderen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. De politie kon verschillende personen arresteren, zij worden vandaag verhoord. De speurders zullen ook camerabeelden analyseren om na te gaan wat er precies misgelopen is. Volgens sommige buurtbewoners hadden de twee groepen duidelijk vooraf afgesproken.