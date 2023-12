De feiten spelen zich zaterdagnacht af in café Toerist in de Weststraat in Blankenberge. Agenten wilden er enkele mensen identificeren na een vechtpartij. Maar dat pikten de drie cafégangers niet en er ontstond een vechtpartij. De politie van Blankenberge riep de hulp in van twee naburige korpsen.

De drie worden voorgeleid op verdenking van weerspannigheid, opzettelijke slagen en verwondingen aan twee personen aanwezig in het café en voor opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het gaat om twee twee uit Blankenberge (geboren in 1985 en 2000) en een man uit Bredene (geboren in 2001).