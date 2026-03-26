Vandemoortele is gespecialiseerd in bakkerijproducten en plantaardige voeding. De groep zag de omzet met 7 procent stijgen naar 2,215 miljard euro. Netto restte wel 43 miljoen euro: 68 miljoen minder dan een jaar eerder.



De context waarin het bedrijf moest werken was "lastig", klinkt het, met hoge grondstofprijzen en geopolitieke spanningen. Toch bleven de financiële resultaten "solide". Dit jaar wordt gemikt op een terugkeer naar organische groei en het consolideren van de voordelen van de overnames.

