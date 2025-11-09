14°C
Nieuws
Langemark-Poelkapelle

Van­da­len ver­nie­len kunst­werk aan kerk Langemark

Vandalisme

Op de markt van Langemark, aan de ingang van de Sint-Pauluskerk, is een kunstwerk volledig vernield. Vandalen hebben het beeld omvergetrokken, waardoor het volledig beschadigd raakte.

Het beeld is gemaakt door Geert Vlaminck, een plaatselijke kunstenaar. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie van de zone Arro Ieper, die intussen een onderzoek is gestart. De feiten moeten zich tussen gisterenmiddag en vanmorgen hebben afgespeeld. Voorlopig is er geen verdachte in beeld, maar mogelijk kunnen camera’s in de buurt helpen bij het opsporen van de dader(s).

Vorige week werd ook al een deel van de kunstinstallatie ‘Om vrede voor Gaza’ vernield. Die installatie is een initiatief van de vzw Wakker voor Vrede en staat eveneens aan de ingang van de kerk. “Of er een verband is tussen deze twee feiten, weet ik niet,” zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem, “maar we gaan dit toch goed in het oog houden.”

Gaza

De dochter van de kunstenaar roept, via Facebook, mogelijke getuigen op om zich te melden.

Oproep
De redactie
Vandalisme

