Een supermarkt in Rumbeke is wel heel creatief omgesprongen met de nieuwe regelgeving. Net naast de ingang van de supermarkt hebben ze een nieuwe kleine ingang gebouwd waar klanten wel sigaretten kunnen kopen.

"Het is een aparte ingang, met aparte openingsuren. het is duidelijk voor de klant dat het een apart winkelpunt is. Dus dan mag het wettelijk wel", zegt Nicolas Kindt van de Carrefour in Rumbeke. "Er is een detector zodat we in de winkel verwittigd worden als er iemand staat. Het is op dit moment veel weg en weer lopen, maar we zullen zien wat het geeft."