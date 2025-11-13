4°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Van­af 4 decem­ber magi­sche sfeer in Kort­rijk met Win­ter in Kortrijk’

Winter in kortrijk wtv 2

Vanaf 4 december verandert het Kortrijkse stadscentrum in een groot kerstdorp. Met een kerstmarkt, kerstfoor, reuzenrad, zondagshopping en tal van activiteiten kan iedereen tot 4 januari van de gezelligste eindejaarssfeer genieten.

Net als vorig jaar siert een mooie kerstboom de Grote Markt. De boom werd op woensdag 19 november gerooid in een tuin in Rollegem en met uitzonderlijk transport naar de Kortrijkse Grote Markt gevoerd. De prachtig verlichte boom staat er nog tot en met 7 januari.

Wouter Allijns, schepen van Evenementen: “Met een van de grootste kerstbomen van het land, het reuzenrad, 1.352.533 kerstlichtjes, het Land van de Kerstman, de Wintertuin en meer dan 1.000 kerstbomen in het straatbeeld, wordt onze stad één grote kerststad. Dit wordt een Winter in Kortrijk die we niet snel gaan vergeten.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Kerstmis Kerstmarkt Kerstboom

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bussen1

Verouderde bussen: 1 miljoen km op de teller en 20 jaar oud, dat is geen uitzondering
Thuisverpleging

Thuisverpleegkundigen reageren verontwaardigd: "wie dit doet, moet geschrapt worden"
Docfest

Documentairefestival Docfest start met bijzonder verhaal over vier autistische jongvolwassenen
Bankcontact2

BankContact: zitbank brengt jong en oud samen, "Eenzaamheid doorbreken"
Ardooie3

Hevig protest voor en tijdens infomarkt Ventilus in Ardooie
Inbreker

Politie waarschuwt voor stijgende inbraken: extra patrouilles in De Haan
Aanmelden