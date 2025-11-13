Net als vorig jaar siert een mooie kerstboom de Grote Markt. De boom werd op woensdag 19 november gerooid in een tuin in Rollegem en met uitzonderlijk transport naar de Kortrijkse Grote Markt gevoerd. De prachtig verlichte boom staat er nog tot en met 7 januari.

Wouter Allijns, schepen van Evenementen: “Met een van de grootste kerstbomen van het land, het reuzenrad, 1.352.533 kerstlichtjes, het Land van de Kerstman, de Wintertuin en meer dan 1.000 kerstbomen in het straatbeeld, wordt onze stad één grote kerststad. Dit wordt een Winter in Kortrijk die we niet snel gaan vergeten.”