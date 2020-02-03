23°C
Koksijde

Van speur­werk tot red­ding: hon­den­teams tonen indruk­wek­ken­de demo op strand van Koksijde

Op het strand van Koksijde gaven politie, defensie en douane een indrukwekkende demonstratie met hun hondenteams. Meer dan honderd honden en hun begeleiders toonden wat ze in hun mars hebben: van speurwerk tot reddingsoperaties.

De demonstratiedag ontstond vijf jaar geleden, nadat twee politiehonden aan de Oostkust omkwamen tijdens hun dienst. Sindsdien willen de politiezones met het evenement niet alleen hun werk tonen, maar ook aandacht vragen voor het statuut van politiehonden. Nicolas Paelinck van politiezone Westkust legt uit: “We zien meer en meer geweld tegen honden, ook tijdens betogingen. Daarom willen we dat er eindelijk iets verandert aan ons statuut.”

2020-02-03 00:00:00 - Rouwregister voor verongelukte politiehonden Drago en Blue
Nieuws

Rouwregister voor verongelukte politiehonden Drago en Blue
"Ongelofelijk wat die honden kunnen"

Het evenement lokte opnieuw honderden bezoekers die zichtbaar onder de indruk waren van het kunnen van de honden en hun baasjes. “Het is indrukwekkend wat die honden allemaal doen. Zelfs een computer of gsm vinden ze moeiteloos. Dat is fantastisch en ongelofelijk”, vertelt een toeschouwer.

"Het is indrukwekkend wat die honden allemaal doen. Zelfs een computer of gsm vinden ze moeiteloos."

Toeschouwer

De nauwe band tussen hond en begeleider is de sleutel tot succes. Dat merkt ook Hannes Saubain van politiezone Middelkerke met zijn viervoeter Ozie. “Hij heeft veel beweging nodig om zijn energie kwijt te kunnen. Hij is vier jaar en tot nu toe hebben we nog geen enkel probleem gehad. Thuis is het nooit stil,” lacht Hannes.

Naast de demonstraties konden bezoekers in een veiligheidsdorp kennismaken met de werking van de verschillende diensten. Minister van Veiligheid Bernard Quintin was eregast van de dag.

