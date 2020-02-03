De nauwe band tussen hond en begeleider is de sleutel tot succes. Dat merkt ook Hannes Saubain van politiezone Middelkerke met zijn viervoeter Ozie. “Hij heeft veel beweging nodig om zijn energie kwijt te kunnen. Hij is vier jaar en tot nu toe hebben we nog geen enkel probleem gehad. Thuis is het nooit stil,” lacht Hannes.

Naast de demonstraties konden bezoekers in een veiligheidsdorp kennismaken met de werking van de verschillende diensten. Minister van Veiligheid Bernard Quintin was eregast van de dag.