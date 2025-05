“Een werkman liet weten dat het zwijn er al even rondliep en dat niemand het wou opvangen. Dus hebben wij het maar een tijdelijk onderkomen gegeven,” zegt Jolien. De camping had net een plek vrij in de dierenstal na het overlijden van een oud paard. Intussen vertoeft het zwijn, een zeug, denken ze, tussen paarden, hertengeiten en konijnen.

De aanwezigheid van een hangbuikzwijn op de begraafplaats is ongewoon. “We weten niet of het dier is gedumpt of ontsnapt,” zegt Jolien. Op sociale media werd meteen een oproep gedaan naar de eigenaar. Die meldde zich uiteindelijk: een buurman bleek de eigenaar en meldde dat het dier eigenlijk George heet en een beer is.