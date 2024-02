G(h)reen G(h)rown opent in Brugge al zijn vijfde cannabiswinkel in Vlaanderen. Naast bloemen en hasj om te roken, kan je er ook cosmetica en CBD-olie vinden. Alle producten in de winkel zijn trouwens perfect legaal. “De THC-waarde, waar we high van worden, is niet aanwezig in onze producten. Al onze producten zijn legaal en volgens de Belgische wetgeving”, legt CEO Joeri Perneel uit.