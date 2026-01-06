Geri Haerynck uit Koekelare is amateurweerman. Hij bekijkt en vergelijkt de waarnemingen die hij sinds 1978 nauwgezet bijhoudt. Haerynck combineert die gegevens met zijn eigen ervaringen en metingen van zijn weerstation in de tuin.

Hij voorspelt dat de maand mei niet zo droog begint: “De eerste tien dagen van mei gaan regenachtig zijn. Het zal nodig zijn want we gaan dan terug naar droog weer. En er is een grote kans op de IJsheiligen van mei, dat zijn 11, 12, 13 en 14 mei, dat het weer zal gerijmd zijn.”

Hij ziet ook dat er geen hittegolf zit aan te komen tijdens de zomermaanden. “We hebben maar 4 dagen boven de 30 graden gehad vorige zomer. Ik zie het dit jaar ook niet branden van de hitte. Ik zie weer een normaal jaar, zoals vorig jaar, maar wel naar de droge kant”, aldus Haerynck.

