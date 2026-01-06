Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Het gure winterweer is even voorbij, maar voor wie wil weten wat 2026 nog in petto heeft, zijn er de voorspellingen van Geri Haerynck uit Koekelare. De huidige computermodellen kunnen hooguit 8 dagen vooruit kijken, maar Geri voorspelt het weer voor het hele jaar op basis van zijn ervaringen en de informatie die hij sinds 1978 bijhoudt.
Geri Haerynck uit Koekelare is amateurweerman. Hij bekijkt en vergelijkt de waarnemingen die hij sinds 1978 nauwgezet bijhoudt. Haerynck combineert die gegevens met zijn eigen ervaringen en metingen van zijn weerstation in de tuin.
Hij voorspelt dat de maand mei niet zo droog begint: “De eerste tien dagen van mei gaan regenachtig zijn. Het zal nodig zijn want we gaan dan terug naar droog weer. En er is een grote kans op de IJsheiligen van mei, dat zijn 11, 12, 13 en 14 mei, dat het weer zal gerijmd zijn.”
Hij ziet ook dat er geen hittegolf zit aan te komen tijdens de zomermaanden. “We hebben maar 4 dagen boven de 30 graden gehad vorige zomer. Ik zie het dit jaar ook niet branden van de hitte. Ik zie weer een normaal jaar, zoals vorig jaar, maar wel naar de droge kant”, aldus Haerynck.
Gave?
Zijn weervoorspellingen zijn de afgelopen jaren al vaak correct geweest. Is het een gave om alles te analyseren en het weer zo vaak correct te voorspellen? Of heeft hij een apart zintuig voor het weer? “Dat is begaafdheid, denk ik. Er zijn veel mensen die een begaafdheid hebben, maar ze weten het niet. Ik heb veel geleerd in mijn kinderjaren van mijn grootvader en grootmoeder”, besluit Haerynck.