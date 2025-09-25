Het eerste West-Vlaamse deel van de N49, de belangrijke verbinding tussen Antwerpen en Knokke-Heist, is afgerond. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkte sinds 2023 aan de ombouw van de Natiënlaan van expresweg naar snelweg, met bredere rijstroken en parallelwegen voor lokaal verkeer.

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder: "De ombouw van deze expresweg tot volwaardige snelweg is een belangrijke stap. Zo kunnen we verkeer vlotter en veiliger laten doorstromen, met een tunnel en parallelwegen voor lokaal verkeer en fietsers."