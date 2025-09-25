19°C
Damme

Van expres­weg naar snel­weg: eer­ste deel van Nati­ën­laan in Dam­me afgewerkt

Vernieuwing N49

In Damme is het eerste deel van de N49 omgebouwd tot een volwaardige snelweg. Het is een belangrijke stap om het verkeer tussen Antwerpen en Knokke-Heist vlotter en veiliger te maken.

Het eerste West-Vlaamse deel van de N49, de belangrijke verbinding tussen Antwerpen en Knokke-Heist, is afgerond. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkte sinds 2023 aan de ombouw van de Natiënlaan van expresweg naar snelweg, met bredere rijstroken en parallelwegen voor lokaal verkeer.

Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder: "De ombouw van deze expresweg tot volwaardige snelweg is een belangrijke stap. Zo kunnen we verkeer vlotter en veiliger laten doorstromen, met een tunnel en parallelwegen voor lokaal verkeer en fietsers."

218 klimaatbestendige bomen

Een tunnel bij Waterpolder maakt dat fietsers en automobilisten veilig onder de drukke Natiënlaan kunnen passeren, zonder gevaarlijke kruispunten. Later dit najaar plant AWV ook 218 klimaatbestendige bomen langs de weg om de eerder verwijderde bomen te compenseren.

Het doorgaand verkeer tussen Antwerpen en Knokke-Heist kon al sinds 19 juli gebruikmaken van de vernieuwde Natiënlaan. Vanaf 30 september opent ook de tunnel officieel voor wagens, waardoor het eerste deelproject volledig is afgerond. 

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

