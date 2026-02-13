Het Jeugdfilmfestival in Brugge is traditioneel een vaste afspraak tijdens de krokusvakantie. Behalve films bekijken, kunnen kinderen er ook zelf creatief aan de slag. In de workshop 'De Wereld op zijn Kop' namen ze het volledige filmproces zelf in handen. Van het eerste idee tot het bouwen van decors, acteren en filmen: alles gebeurde door de jonge deelnemers zelf. Daarbij was er vooral ruimte voor fantasie en onverwachte ideeën.

“We zijn een gebouw aan het maken en een hele grote kat maakt het stuk”, vertelt Féline Bogaert. “We zagen een katje dat iemand meehad en dan dachten we daaraan.”