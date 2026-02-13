Tijdens de krokusvakantie staat het Jeugdfilmfestival opnieuw op het programma in Brugge. Naast films kijken, kunnen kinderen er ook zelf aan de slag. In de workshop 'De Wereld op zijn Kop' maakten ze zelf hun eigen fantasiefilm, van idee tot eindresultaat.
Het Jeugdfilmfestival in Brugge is traditioneel een vaste afspraak tijdens de krokusvakantie. Behalve films bekijken, kunnen kinderen er ook zelf creatief aan de slag. In de workshop 'De Wereld op zijn Kop' namen ze het volledige filmproces zelf in handen. Van het eerste idee tot het bouwen van decors, acteren en filmen: alles gebeurde door de jonge deelnemers zelf. Daarbij was er vooral ruimte voor fantasie en onverwachte ideeën.
“We zijn een gebouw aan het maken en een hele grote kat maakt het stuk”, vertelt Féline Bogaert. “We zagen een katje dat iemand meehad en dan dachten we daaraan.”
Fantasie gebruiken
Volgens workshopbegeleider Robin Tijdeman draait de workshop vooral om verbeelding. “Ik wil ze uitdagen om hun fantasie te gebruiken. We vertrekken vanuit onwerkelijke ideeën en spelen met groot en klein, ver en dichtbij, en met voorwerpen die niet kunnen praten.”
Na het filmen volgde de première van hun eigen creaties. “Ik had dat nog nooit gedaan, dus dat was heel leuk”, zegt Lewis Smets. “Ik was de tijger en zat op een strandstoel. Hij werd wakker in een onbekende wereld en wist niet waar hij was. In het kasteel bleek het allemaal een droom te zijn, want hij werd wakker in een bed.”
Het Jeugdfilmfestival in Brugge loopt nog tot en met zondag.