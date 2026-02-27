De Noomad lijkt op een kleine tank, maar is niet bedoeld om te vechten. Volgens ontwikkelaar Kay Duyck moet het toestel net helpen om militairen uit gevaarlijke situaties te houden. “We gaan er geen oorlog mee voeren. We gaan er wel voor zorgen dat mensen die erbij betrokken zijn zo ver mogelijk van de gevaren kunnen blijven”, zegt hij.

De robot bestaat uit een vaste basis met daarop verschillende modules. Afhankelijk van de opdracht kan de bovenkant vervangen worden door een andere toepassing.