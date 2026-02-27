Van Anzegemse makelij: deze robot moet levens van militairen op slagveld redden
Een bedrijf uit Anzegem heeft een robot ontwikkeld die militairen op het slagveld kan helpen. De robot, Noomad genoemd, kan gewonde soldaten evacueren, mijnenvelden opruimen of drones lanceren voor verkenning. Het toestel is compact, modulair en volledig Belgisch ontwikkeld. Defensie toont alvast interesse.
De Noomad lijkt op een kleine tank, maar is niet bedoeld om te vechten. Volgens ontwikkelaar Kay Duyck moet het toestel net helpen om militairen uit gevaarlijke situaties te houden. “We gaan er geen oorlog mee voeren. We gaan er wel voor zorgen dat mensen die erbij betrokken zijn zo ver mogelijk van de gevaren kunnen blijven”, zegt hij.
De robot bestaat uit een vaste basis met daarop verschillende modules. Afhankelijk van de opdracht kan de bovenkant vervangen worden door een andere toepassing.
Drone lanceren vanop afstand
Eén van die modules laat toe om een drone te lanceren voor verkenningsvluchten in vijandig gebied. “Eens de robot op locatie is, kan de beschermende koepel geopend worden en kan de drone gelanceerd worden”, legt Bart Yzewijn uit. “Na zijn missie kan de drone opnieuw op het platform landen en daar weer opgeladen worden.”
Gewonden evacueren of ontmijnen
De robot kan ook ingezet worden om mijnenvelden te verkennen of gewonde soldaten te evacueren. In dat geval wordt een module met een draagberrie bevestigd. “Ter plaatse kan de draagberrie naar beneden gelaten worden. De gewonde kan daarop plaatsnemen en de robot sleept hem vervolgens naar een veilige plaats”, zegt Yzewijn.
Compact en volledig Belgisch
De Noomad kan volledig autonoom werken en kost ongeveer 30.000 euro. De robot werd bewust compact ontworpen zodat hij makkelijk vervoerd kan worden. “We wilden binnen de afmetingen van een europalet blijven”, zegt Duyck. “Je kan hem gewoon in de koffer van een auto meenemen en meteen inzetten.”
Alle onderdelen van de robot zijn bovendien van Belgische makelij. Intussen zijn de eerste contacten met Defensie gelegd. Het is nu afwachten of er ook effectief bestellingen volgen.