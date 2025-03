De oplichting verloopt in twee stappen. Eerst belt een dader het slachtoffer op en stelt zich voor als een medewerker van de bank. Hij beweert dat er verdachte transacties zijn gedetecteerd en vraagt het slachtoffer om via computer of bankkaart bepaalde handelingen uit te voeren.

Vervolgens wordt aangekondigd dat een collega-bankmedewerker thuis langskomt om de bankkaart op te halen. Korte tijd later verschijnt effectief een persoon aan de voordeur, die de kaart meeneemt en vervolgens geld afhaalt of betalingen uitvoert.