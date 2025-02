Dankzij verder onderzoek kon de politie Westkust enkele gelijkaardige zaken aan de feiten linken. Zo zou dezelfde verdachte in de loop van de maand januari ook hebben toegeslagen in Waregem en Zutendaal. In beide gevallen werden tachtigers gebeld en opgezocht door een valse bankmedewerker. De slachtoffers werden elk enkele duizenden euro's lichter gemaakt.

Bij een huiszoeking werd dinsdag in Denderleeuw een verdachte gearresteerd. Na verhoor werd de 25-jarige man door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van meerdere oplichtingen. Vrijdag zal de raadkamer in Veurne oordelen of de verdachte langer in de gevangenis moet blijven.