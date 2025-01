Febelfin benadrukt dat een echte bankmedewerker nooit een bankkaart thuis zal komen ophalen of de pincode zal vragen. Mensen moeten zich ook vragen stellen wanneer er wordt aangedrongen om snel langs te komen, ook heel vroeg, laat of tijdens het weekend, of wanneer er nog tijdens het telefoongesprek al wordt aangebeld.

Wie toch het slachtoffer is geworden, belt best zo snel mogelijk naar Card Stop (078/170.170) om de bankkaart te laten blokkeren. Het is ook aangeraden om aangifte te doen bij de politie.