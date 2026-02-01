Vanmiddag is er een actie in de Lange Steenstraat in Kortrijk. Het gaat om een sensibiliseringsactie in de winkelstraat. “Het is niet de bedoeling om bedrijven stil te leggen en er wordt niet zo'n grote impact verwacht,”, zeggen ze bij de vakbond.

De bonden willen met de acties protesteren tegen het beleid van de regering-De Wever. De provinciale acties vormen de aanloop naar een nationale betoging op donderdag 12 maart. "De onvrede over de sociaaleconomische afbraakpolitiek van de arizonaregering is en blijft groot, en het eerste trimester van 2026 belooft er ook één te worden van sociaal protest", aldus het ABVV.

De drie bonden stellen onder meer de pensioenmaatregelen en de beperking van de werkloosheid in de tijd aan de kaak.