“Als we niets doen, stijgt de pensioenkost de komende vijf jaar met 14 miljard euro en wordt het onbetaalbaar”, waarschuwt Jambon in zijn videoboodschap die hij in beide landstalen deelde. Hij verdedigt de pensioenhervorming, maar voor de vakbonden is het olie op het vuur.

“Eigenlijk is dit nog maar het begin van langere periodes met acties. Nu is er beslist om tussen morgen en de komende zomer een aantal manifestaties en acties zullen doorgaan. Als het nodig is zal dat een vervolg krijgen ook na de zomer dit jaar”, aldus Eric Van Deursen van ABVV Wes-Vlaanderen.“De beloofde verhoging van de koopkracht is een valse belofte. Die komt er niet.