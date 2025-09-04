23°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne

Vakan­tie­wo­ning ver­hu­ren? In De Pan­ne kan het niet meer overal

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In De Panne kan je voortaan niet meer om het even waar een vakantiewoning verhuren. De gemeente werkt voortaan met zones waar het wel en niet kan. Op die manier wil ze wonen en toerisme in balans houden en de prijs van een huis betaalbaar houden voor wie in de gemeente wil wonen. Ook andere kuststeden passen hun beleid daarop aan.

In de woningen die te koop staan in De Panne Dorp zullen toekomstige eigenaars geen vakantiewoning meer mogen inrichten. In het toeristische De Panne Bad kan het wel nog. Alle vakantiewoningen moeten ook een omgevingsvergunning hebben. Wim Janssens, burgemeester De Panne: “We doen dat om onze huizenmarkt betaalbaar te houden. Dat is vooral belangrijk voor onze jonge gezinnen. En we doen het ook om overlast te beperken, want het zijn vooral grote vakantiewoningen, of een teveel ervan, die voor overlast zorgen. Bovendien is het ook goed voor de verhuurmarkt zelf. We willen dat alle vakantiewoningen in orde zijn.”

Vastgoedsector reageert kritisch.

De woonzones achter de Kustbaan, zoals de Dumontwijk de wijk De Westhoek, zijn voorbeelden van zones waar vakantiewoningen nog welkom zijn. Dat geldt ook voor de straten rond Plopsaland in Adinkerke. De vastgoedsector loopt niet echt warm voor zo'n opdeling in zones. Bart Bostoen, Vastgoedexpert CIB Kust: “Als sector nemen wij daar akte van. Het is eigenlijk het gemeentebestuur van Koksijde dat daarmee begonnen is en we zien dat andere kustgemeentes volgen. Wij stellen ons daar wel vragen bij. Het kadert in betaalbaar wonen, iedereen wil daar een visie rond ontwikkelen, maar wij stellen ons de vraag: wat is betaalbaar wonen in se? Wij zeggen dat de markt zichzelf reguleert. Dus waarom moet er dan ingegrepen worden? Vakantieverhuur is nog altijd het DNA van onze kust. De hele economie aan de kust draait daar rond.”

Eigenaars van vakantiewoningen in De Panne hebben nog tot 1 mei 2026 de tijd om in orde te zijn met hun vergunning en zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen.

"Wij zeggen dat de markt zichzelf reguleert. Dus waarom moet er dan ingegrepen worden?"

Bart Bostoen
Redactie
Vakantiewoning

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Dag suicide

Werelddag voor zelfmoordpreventie: Gino Missiaen roept met lied mensen op om hulp te zoeken
MCOS

Medisch Sociaal Opvangcentrum Oostende: "meer druggebruikers, maar niet dramatiseren"
Welzijnshuis

Roeselare stopt met Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers
Open VLD logo juist

Filip Walleyn is kandidaat voorzitter Open VLD en hij heeft al een nieuwe naam: Libra
Roeselare

Roeselare heeft beleidsprogramma klaar: veiligheid is topprioriteit
Zee kust
Update

Kust verwacht topweekend: hier kan je veilig zwemmen in zee
Aanmelden