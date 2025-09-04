Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In De Panne kan je voortaan niet meer om het even waar een vakantiewoning verhuren. De gemeente werkt voortaan met zones waar het wel en niet kan. Op die manier wil ze wonen en toerisme in balans houden en de prijs van een huis betaalbaar houden voor wie in de gemeente wil wonen. Ook andere kuststeden passen hun beleid daarop aan.
In de woningen die te koop staan in De Panne Dorp zullen toekomstige eigenaars geen vakantiewoning meer mogen inrichten. In het toeristische De Panne Bad kan het wel nog. Alle vakantiewoningen moeten ook een omgevingsvergunning hebben. Wim Janssens, burgemeester De Panne: “We doen dat om onze huizenmarkt betaalbaar te houden. Dat is vooral belangrijk voor onze jonge gezinnen. En we doen het ook om overlast te beperken, want het zijn vooral grote vakantiewoningen, of een teveel ervan, die voor overlast zorgen. Bovendien is het ook goed voor de verhuurmarkt zelf. We willen dat alle vakantiewoningen in orde zijn.”
Vastgoedsector reageert kritisch.
De woonzones achter de Kustbaan, zoals de Dumontwijk de wijk De Westhoek, zijn voorbeelden van zones waar vakantiewoningen nog welkom zijn. Dat geldt ook voor de straten rond Plopsaland in Adinkerke. De vastgoedsector loopt niet echt warm voor zo'n opdeling in zones. Bart Bostoen, Vastgoedexpert CIB Kust: “Als sector nemen wij daar akte van. Het is eigenlijk het gemeentebestuur van Koksijde dat daarmee begonnen is en we zien dat andere kustgemeentes volgen. Wij stellen ons daar wel vragen bij. Het kadert in betaalbaar wonen, iedereen wil daar een visie rond ontwikkelen, maar wij stellen ons de vraag: wat is betaalbaar wonen in se? Wij zeggen dat de markt zichzelf reguleert. Dus waarom moet er dan ingegrepen worden? Vakantieverhuur is nog altijd het DNA van onze kust. De hele economie aan de kust draait daar rond.”
Eigenaars van vakantiewoningen in De Panne hebben nog tot 1 mei 2026 de tijd om in orde te zijn met hun vergunning en zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen.
