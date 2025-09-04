De woonzones achter de Kustbaan, zoals de Dumontwijk de wijk De Westhoek, zijn voorbeelden van zones waar vakantiewoningen nog welkom zijn. Dat geldt ook voor de straten rond Plopsaland in Adinkerke. De vastgoedsector loopt niet echt warm voor zo'n opdeling in zones. Bart Bostoen, Vastgoedexpert CIB Kust: “Als sector nemen wij daar akte van. Het is eigenlijk het gemeentebestuur van Koksijde dat daarmee begonnen is en we zien dat andere kustgemeentes volgen. Wij stellen ons daar wel vragen bij. Het kadert in betaalbaar wonen, iedereen wil daar een visie rond ontwikkelen, maar wij stellen ons de vraag: wat is betaalbaar wonen in se? Wij zeggen dat de markt zichzelf reguleert. Dus waarom moet er dan ingegrepen worden? Vakantieverhuur is nog altijd het DNA van onze kust. De hele economie aan de kust draait daar rond.”

Eigenaars van vakantiewoningen in De Panne hebben nog tot 1 mei 2026 de tijd om in orde te zijn met hun vergunning en zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen.