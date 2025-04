"Voor veel gezinnen met een zwaar ziek kind neemt de zorg voor het zieke kind een groot deel van hun tijd en energie in, waardoor weinig tot geen ruimte of budget is voor ontspanning of vakantie," klinkt het. Na het succes van het eerste huis in Vielsalm maakt deze nieuwe locatie aan de Belgische kust ontspanning toegankelijker voor nog meer gezinnen die hier hard behoefte aan hebben."

Op dit moment is er al een gezin te gast in het vakantiehuis. Els is een alleenstaande mama met vijf kinderen. Haar zoon Mattis is 11 en herstelt na een lang ziekenhuisverblijf. Zijn noemt het alvast heel waardevol om in De Haan even op adem te kunnen komen.

Straks meer.