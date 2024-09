Tot op de dag van vandaag doet de opvallende villa in Normandische stijl nog altijd dienst als vakantiecentrum. Het vakantiecentrum heeft al heel wat geschiedenis en in een theaterwandeling wekken ze die nog eens tot leven.

40.000 bezoekers

Het vakantiecentrum in de kuststad is nog steeds relevant voor het toerisme, want jaarlijks worden er nog ruim 40.000 overnachtingen geboekt. Dat maakt dat er in die 100 jaar al heel wat herinneringen zijn gemaakt in Barkentijn. Een gloednieuw boek ter ere van dat jubileum maakt heel wat getuigenissen en herinneringen publiek.