De fabriek in Oostrozebeke, het vroegere Spano, stelt ongeveer 370 mensen te werk. Op de site worden spaanplaten gemaakt uit volledig gerecycleerd hout, vooral afkomstig van afgedankte houtproducten.

“Met deze investering bereiden we onze site in Oostrozebeke voor op de toekomst”, zegt Bert Vandenkendelaere, president van Unilin Panels. “We combineren moderne technologie met gerecycleerde grondstoffen en willen tegelijk onze medewerkers een veiligere en efficiëntere werkomgeving bieden.”

Volgens Unilin bevestigt het project ook de industriële verankering van het bedrijf in België. De Vlaamse overheid voorziet steun tot 6 miljoen euro, onder meer voor opleiding en ecologische investeringen.

“Zelfs in economisch uitdagende tijden blijven we investeren”, zegt Vandenkendelaere. “Dit project toont ons vertrouwen in duurzame productie en in de toekomst van onze activiteiten in België.”

Als het bedrijf de nodige vergunningen krijgt, start de voorbereidende fase in het derde kwartaal van 2026. De nieuwe installatie zou tegen 2029 volledig operationeel moeten zijn.