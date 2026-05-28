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Oostrozebeke

Uni­lin wil meer dan 100 mil­joen euro inves­te­ren in fabriek in Oostrozebeke

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© Unilin

Unilin plant een investering van meer dan 100 miljoen euro in zijn spaanplatenfabriek in Oostrozebeke. Met het project wil het bedrijf de productie moderniseren en tegelijk inzetten op energiezuinigere en duurzamere productie.

“Met deze investering bereiden we onze site in Oostrozebeke voor op de toekomst”

Bert Vandenkendelaere, president van Unilin Panels

Unilin wil zijn site Unilin Panels in Oostrozebeke grondig moderniseren. De investering van meer dan 100 miljoen euro behoort volgens het bedrijf tot de grootste industriële upgrades uit zijn recente geschiedenis.

Centraal in het project staat de installatie van een nieuwe continue spaanplaatpers. Die zal twee bestaande persen vervangen. De productiecapaciteit blijft behouden op 575.000 kubieke meter per jaar, maar het energieverbruik zou met zo’n 8 procent dalen. Ook het gebruik van grondstoffen moet efficiënter worden.

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Vertrouwen in productie in België

De fabriek in Oostrozebeke, het vroegere Spano, stelt ongeveer 370 mensen te werk. Op de site worden spaanplaten gemaakt uit volledig gerecycleerd hout, vooral afkomstig van afgedankte houtproducten.

“Met deze investering bereiden we onze site in Oostrozebeke voor op de toekomst”, zegt Bert Vandenkendelaere, president van Unilin Panels. “We combineren moderne technologie met gerecycleerde grondstoffen en willen tegelijk onze medewerkers een veiligere en efficiëntere werkomgeving bieden.”

Volgens Unilin bevestigt het project ook de industriële verankering van het bedrijf in België. De Vlaamse overheid voorziet steun tot 6 miljoen euro, onder meer voor opleiding en ecologische investeringen.

“Zelfs in economisch uitdagende tijden blijven we investeren”, zegt Vandenkendelaere. “Dit project toont ons vertrouwen in duurzame productie en in de toekomst van onze activiteiten in België.”

Als het bedrijf de nodige vergunningen krijgt, start de voorbereidende fase in het derde kwartaal van 2026. De nieuwe installatie zou tegen 2029 volledig operationeel moeten zijn.

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