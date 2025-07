Talbot House, in die tijd een toevluchtsoord voor soldaten achter het front, had nauwe banden met de makers van de krant. Veel redacteurs en columnisten kwamen er op adem, even weg van het slagveld van de oorlog. Simon Louwagie, manager van Talbot House, houdt al jaren contact met de familie van de Wipers Times-hoofdredacteur en is er zo in geslaagd om een volledige set van het soldatenkrantje aan te schaffen. “Het voelt alsof de kranten eindelijk terug thuiskomen,” zegt hij.