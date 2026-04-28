© Robin Brissinck
In Loppem heeft hobbyfotograaf Robin Brissinck een bijzonder tafereel weten vast te leggen. Tijdens het fotograferen van de maan werd hij plots verrast door een onverwachte passant in beeld.
“Ik was de maan aan het fotograferen, toen er plots uit het niets een vliegtuig voor de maan vloog", vertelt Brissinck. “Het gebeurde in een fractie van een seconde, maar ik had het geluk dat ik net op dat moment aan het fotograferen was.”
Uniek moment
Het resultaat is een opvallend beeld waarin het silhouet van een vliegtuig scherp afsteekt tegen de heldere maanschijf. Zulke momenten zijn zeldzaam en moeilijk te plannen, wat de foto extra bijzonder maakt.
De opname werd gemaakt op 30 april rond 21 uur in Loppem. Als eigenaar van het beeld hoopt hij anderen te inspireren om ook met fotografie aan de slag te gaan en oog te hebben voor onverwachte momenten.