Aan de kust zorgde de stevige westenwind ervoor dat zeevogels die normaal over volle zee trekken meer naar de kust gestuwd werden. Met goede telescopen zijn ze dan te zien vanop het vasteland. Op telposten verspreid langs de kust was het zowel zaterdag als zondag een feest, met soorten als jan-van-gent, kleine jager, alk en zeekoet, maar ook minder algemene soorten zoals stormvogeltje, vaal stormvogeltje, noordse en grauwe pijlstormvogel, middelste jager en parelduiker. Voor de kust in Middelkerke passeerden zondag 1.067 jan-van-genten.

Verder werden er zondag in Middelkerke 268 grauwe pijlstormvogels gezien. Dat is geen record: op 1 oktober 2008 en op 29 september 2005 werden er in De Panne respectievelijk 505 en 404 waargenomen. Maar naar Belgische normen blijft 268 volgens Natuurpunt een uitzonderlijk hoog aantal.

De grauwe pijlstormvogel is een buitenbeentje onder de zeevogels. Hij heeft een bruin verenkleed en witte vlekken op de ondervleugel. Zo'n pijlstormvogel heeft een spanwijdte van 1 meter en weegt ongeveer 800 gram.