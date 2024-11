In het voorjaar zijn er ibissen gespot in het natuurgebied in Diksmuide, maar het is niet zeker dat zij de ouders van het jong zijn. Intussen konden al enkele vogelspotters een foto nemen van het jong. Officieel is het wel een witte ibis, maar nu is het jong nog grijs.

De witte ibis komt trouwens oorspronkelijk alleen voor in het zuiden van de Verenigde Staten, Midden-Amerika, de Caraïben en in het noorden van Zuid-Amerika.

“Bij mijn weten is het de eerste keer dat de witte Ibis hier gebroed zou hebben. Zijn naamgenoot, de heilige ibis, die met zijn zwarte kop en zwarte snavel wordt wel bestreden door het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. Zij zijn hier gespot in het voorjaar en dan is er opdracht gegeven om die vogels te verwijderen uit het natuurgebied”, legt Guido Vandenbroucke, conservator van De Blankaart, uit.