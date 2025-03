In Koksijde heeft burgemeester Sander Loones de eed afgelegd als burgemeester bij gouverneur Carl Decaluwé. Uitzonderlijk gebeurde dit niet in de gouverneurswoning op de Burg in Brugge maar op het strand. Een bijzondere locatie door het bezoek van minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin aan Koksijde en de politiezone Westkust.