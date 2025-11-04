Uitspraak geweld tegen koppel Izegem: Acht maanden cel met uitstel voor geweldpleging, vrijspraak voor homohaat als motief
© Belga
De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een jongeman bij verstek tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen. Samen met minderjarige kompanen deelde Yasser C. rake klappen uit aan een homokoppel, maar van homohaat was volgens de rechter als motief geen sprake. Het openbaar ministerie had tien maanden effectieve celstraf gevorderd.
De feiten speelden zich op 10 maart 2024 af in Izegem. Na een cafébezoek kruisten twee veertigers op straat een groepje jongeren. Een van de jongeren zou onder andere "vuile hoerenzoon" geroepen hebben. "Vermoedelijk omdat een van de slachtoffers een opvallende broek van Dries Van Noten droeg", stelde de procureur op de zitting. Tijdens het daaropvolgende conflict incasseerden beide mannen een rake vuistslag. Een van de slachtoffers viel daardoor met zijn achterhoofd op het trottoir.
Yasser C. en twee minderjarige kerels konden als verdachten geïdentificeerd worden. Hun betrokkenheid bleek ook uit camerabeelden. Tijdens hun verhoor beweerden de verdachten dat de burgerlijke partijen hen makakken hadden genoemd. "Jullie volk zijn geitenneukers", riepen ze volgens de beklaagde zelfs. C. verklaarde ook dat hij een vuistslag uitdeelde om zichzelf te verdedigen. Naar eigen zeggen was hij niet op de hoogte van de seksuele geaardheid van de slachtoffers. De jongeren stelden ook dat ze niets tegen homoseksuelen hadden.
Schadevergoeding
Het openbaar ministerie bestempelde de feiten als homofoob geweld. De rechter oordeelde uiteindelijk echter dat die verzwarende omstandigheid niet bewezen is. De burgerlijke partijen verklaarden weliswaar dat ze voor "homo" verweten worden, maar in het dossier zitten geen objectieve elementen die hun versie ondersteunen.
Voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschikt tot gevolg werd Yasser C. maandagochtend wel tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld. De beklaagde moet ook 800 euro boete en ruim 7.700 euro schadevergoeding betalen. De jongeman liet verstek gaan op zijn proces. Bij het bepalen van de strafmaat hield de rechter rekening met zijn blanco strafblad.