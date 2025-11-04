De feiten speelden zich op 10 maart 2024 af in Izegem. Na een cafébezoek kruisten twee veertigers op straat een groepje jongeren. Een van de jongeren zou onder andere "vuile hoerenzoon" geroepen hebben. "Vermoedelijk omdat een van de slachtoffers een opvallende broek van Dries Van Noten droeg", stelde de procureur op de zitting. Tijdens het daaropvolgende conflict incasseerden beide mannen een rake vuistslag. Een van de slachtoffers viel daardoor met zijn achterhoofd op het trottoir.

Yasser C. en twee minderjarige kerels konden als verdachten geïdentificeerd worden. Hun betrokkenheid bleek ook uit camerabeelden. Tijdens hun verhoor beweerden de verdachten dat de burgerlijke partijen hen makakken hadden genoemd. "Jullie volk zijn geitenneukers", riepen ze volgens de beklaagde zelfs. C. verklaarde ook dat hij een vuistslag uitdeelde om zichzelf te verdedigen. Naar eigen zeggen was hij niet op de hoogte van de seksuele geaardheid van de slachtoffers. De jongeren stelden ook dat ze niets tegen homoseksuelen hadden.