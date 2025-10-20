Uitslaande woningbrand in Koekelare: brandweer roept op om uit de rook te blijven
De brandweerzone Westhoek is ter plaatse voor een uitslaande woningbrand in Ter Heide te Koekelare. De hulpdiensten vragen om de omgeving te vermijden en voldoende ruimte te geven aan de brandweerploegen die het vuur bestrijden.
Daarnaast roept de brandweer op om uit de rook te blijven, aangezien die schadelijke stoffen kan bevatten.
Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is voorlopig nog geen informatie bekend.
De redactie